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مصر

فؤاد: خطوات مهمة لدمج الأبعاد البيئية في خطط التنمية بالدولة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:28 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة خلال اجتماعها مع بعثة البنك الدولي إن الاستراتيجية الوطنية لخفض الكربون، والتي يتم إعدادها حاليا بهدف خفض انبعاثات الكربون على المستوى الوطني تماشيا مع التزامات مصر في اتفاق باريس للمناخ والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة آثار التغيرات المناخية، حيث تم الاتفاق على عقد مجموعة من الاجتماعات الفنية بين البنك ووزارة البيئة للخروج بمجموعة من البرامج والأنشطة التي يمكن تنفيذها في هذا المجال.

وتطرقت وزيرة البيئة لإجراءات إشراك القطاع الخاص للاستثمار في مجال إدارة المخلفات بمصر، ودوره كشريك أساسي في إنجاح منظومة إدارة المخلفات الجديدة، مؤكدة أن إصدار أول قانون للمخلفات بكافة أنواعها في مصر خلال الأسابيع الماضية يعد خطوة مهمة في تنظيم عملية إدارة المخلفات في مصر، حيث يحدد بشكل واضح الأدوار والمسئوليات لكافة الشركاء في المنظومة.

وتقوم وزارة البيئة حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع كافة الفاعلين فى المنظومة لتتناسب مع طبيعة كل قطاع ومتطلباته بما يحقق كفاءة عملية إدارة المخلفات على أرض الواقع.

وتم ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع بعثة البنك الدولي التي تزور مصر خلال الفترة من ٨ إلى ١٩ نوفمبر الجاري، في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها البعثة مع عدد من الوزارات لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الدولة المصرية تنفيذها بحضور ممثلى وزارة التعاون الدولى.

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