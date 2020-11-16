إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بني سويف - الزعفرانة، وتم نقلهم إلى المستشفى.وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بني سويف الزعفرانة.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم "محمد. ا.ت" 26 سنة، مصابا بجروح وسحجات بالجسم "أحمد.د.م" 30 سنة مصابا بجروح وسحجات بالجسم، "ياسر.م. ع" 31 سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمحافظة قنا.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.