وزير المالية اليوناني: الركود في عام 2020 سيكون 10%

قال وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة اليونانية الرسمية إن الميزانية النهائية لليونان لعام 2021، سوف تشهد ركودا أعمق لعام 2020 ونموا أقل لعام 2021 مقارنة بما كان متوقعا في مسودة الميزانية للعام المقبل.وقال ستايكوراس فى المقابلة التى نقلت مقتطفات منها وكالة "بلومبرج" للأنباء إن البيانات المالية سوف تتدهور أيضا، وأوضح أن أي إغلاق له آثار خطيرة على الاقتصاد الحقيقي.وقال ستايكوراس إنه يشعر بالراحة لأن اليونان سوف تحصل على الشريحة التالية بعد حزمة الإنقاذ.وتشهد اليونان عجزا مبدئيا في 2021 نسبته 1% مقابل 6.2 % في 2020.