بدء المؤتمر الصحفي لإعلان بدء تنفيذ مشروع رفع كفاءة اللياقة البدنية للطلاب

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، "للإعلان عن البدء في تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس علي مستوي الجمهورية".يحضر المؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة.وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام باللياقة البدنية لطلاب المدارس.