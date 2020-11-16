رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير كورنيش النيل بالقناطر الخيرية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:26 م
كورنيش النيل بالقناطر
كورنيش النيل بالقناطر الخيرية
كتب صلاح حسنى
طباعة
أكد اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن المدينة شهدت تطويرا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم تطوير الكورنيش وتحول إلى أحد أهم المتنزهات الحضارية على مستوى المحافظة بعد رفع كفاءة الأرصفة وتركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة، وتخصيص أماكن لهواة الصيد وإنشاء ممشى سياحي وبناء بويات لأصحاب المراكب وأحواض زهور وممر لركوب الدراجات.

أكد رئيس المدنية في تصريحات صحفية خلال جولته لمتابعة تطوير كورنيش القناطر، أنه تم الانتهاء من ما يقرب من 95 % من التطوير الذي شمل عمل رصيف خرساني بطول 2000 متر بارتفاع 50 سنتمتر ووضع أسوار حديدية ودهانها بألوان مبهجة لإضافة الشكل الجمالي للأسوار مع تركيب بلاط انترلوك بطول الرصيف، وزرع 47 عمود إنارة تجميلي جديد بارتفاع متر ونصف وتركيب الجرانيت بأرصفة الكورنيش والطوب الحجري.

ولفت إلى أعمال التشجير ووضع أحواض الزهور والورود وغرس النخيل والأشجار وتزويدها بالمقاعد الرخامية لإتاحة الفرصة للاستراحة وتنزه المواطنين، لإعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي لمنطقة الكورنيش، مشيرا إلى بناء خمسة بوابات لأصحاب المرسي كمظهر حضاري بدلا من العشوائية مع توفير سلات قمامة بكل عمود.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة ورياح تضرب شمال سيناء

مصادر بـ«الصحة»: مسحة الخميس تحدد موقف محمد صلاح.. وحالته بسيطة

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» للمواطنين

الصور

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحي بتكلفة 30 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تفتح وحدة «الجاما كاميرا» لتشخيص الأورام

image description

محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة المياه بالغنايم

image description

رئيس جامعة دمياط ينهي أزمة تشعيب الطلبة المكفوفين

image description

كورونا يقتل مُدرسة بدمياط.. ونجلها: تقدمنا بإجازة فرفضها المدير

الأكثر قراءة

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» للمواطنين

مصادر بـ«الصحة»: مسحة الخميس تحدد موقف محمد صلاح.. وحالته بسيطة

وزير التعليم: تعطيل الدراسة يتم بقرار سيادى

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

مبتكر لقاح ضد «كورونا» يكشف متى تعود الحياة إلى طبيعتها

العثور على رأس من الرخام للإله اليوناني «هيرميس» وسط أثينا

اليابان تدرس إلغاء احتفال الإمبراطور برأس السنة الجديدة بسبب كورونا

شركة ألمانيا تكشف عن موعد «عودة الحياة لطبيعتها»

أيام زمان

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

لقاء مفتوح مع الكاتبة مي التلمساني بجاليري ضي غدًا

إطلاق برنامج الإقامة الفنية في «مدينة الفنون» بباريس

غدًا.. مناقشة فيلم «جرافيتي» بمكتبة المستقبل

الخميس.. «مغالطات ضد تاريخ الحضارة المصرية» بأتيليه الإسكندرية