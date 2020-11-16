تطوير كورنيش النيل بالقناطر الخيرية

أكد اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن المدينة شهدت تطويرا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم تطوير الكورنيش وتحول إلى أحد أهم المتنزهات الحضارية على مستوى المحافظة بعد رفع كفاءة الأرصفة وتركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة، وتخصيص أماكن لهواة الصيد وإنشاء ممشى سياحي وبناء بويات لأصحاب المراكب وأحواض زهور وممر لركوب الدراجات.أكد رئيس المدنية في تصريحات صحفية خلال جولته لمتابعة تطوير كورنيش القناطر، أنه تم الانتهاء من ما يقرب من 95 % من التطوير الذي شمل عمل رصيف خرساني بطول 2000 متر بارتفاع 50 سنتمتر ووضع أسوار حديدية ودهانها بألوان مبهجة لإضافة الشكل الجمالي للأسوار مع تركيب بلاط انترلوك بطول الرصيف، وزرع 47 عمود إنارة تجميلي جديد بارتفاع متر ونصف وتركيب الجرانيت بأرصفة الكورنيش والطوب الحجري.ولفت إلى أعمال التشجير ووضع أحواض الزهور والورود وغرس النخيل والأشجار وتزويدها بالمقاعد الرخامية لإتاحة الفرصة للاستراحة وتنزه المواطنين، لإعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي لمنطقة الكورنيش، مشيرا إلى بناء خمسة بوابات لأصحاب المرسي كمظهر حضاري بدلا من العشوائية مع توفير سلات قمامة بكل عمود.