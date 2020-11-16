قبل بدء مؤتمر وزير التعليم.. توزيع كمامات وأدوات تعقيم على الحضور

قبل بدء المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس 2020-2021، قام منسقو المؤتمر بتوزيع الكمامات وأدوات التعقيم على المشاركين في فعاليات المؤتمر، قبل دخولهم لقاعة المؤتمر وحضور المؤتمر الصحفي للوزير، وتم إلزام جميع الوافدين على قاعة المؤتمر بارتداء الكمامات الطبية.ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم، بعد قليل.