حبس عاطل حاز 70 طربة حشيش غرب الإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان، بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة وترويج 70 طربة لمخدر الحشيش بمنطقة الكينج مريوط، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد رمضان عبدالرحمن، مفتش مباحث غرب، يفيد بورود معلومات إلى قسم شرطة ثان العامرية بقيام عاطل بمزاولة نشاط إجرامي في ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائه بدائرة القسم.عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم "أحمد.ز.ش" 36 سنة، عاطل، مقيم بكنج مريوط بجوار مصنع النجار، وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان العامرية من ضبطه أثناء قيادته سيارة ملاكى ماركة هيونداى النترا، وبتفتيشها عثر على 70 طربة لمخدر الحشيش مخبأة في أماكن سرية بالسيارة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 7 آلاف جنيه.وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.