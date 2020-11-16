الإحصاء: 6 مليارات جنيه قروضًا للمزارعين سنويًا

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أحدث تقاريره، عن أن حجم القروض النقدية والعينية التى يحصل عليها المزارعون لجميع المواسم الزراعية تقارب الـ6 مليارات جنيه سنويًا، ما بين قروض خدمة وجنى وأخرى لشراء تقاوى وأسمدة ومبيدات.ولفت تقرير الإحصاء إلى استحواذ الخدمة والجنى على النصيب الأكبر من القروض النقدية بنسبة 99.4%، بقيمة 5.8 مليار جنيه، تليها مقاومة بقيمة 26.3 مليون جنيه، وتقاوى بقيمة 18.1 مليون جنيه، وأسمدة بقيمة 10 ملايين جنيه، وأخرى 5.1 مليون جنيه.ويستحوذ فصل الشتاء على النصيب الأكبر من جملة القروض العينية والنقدية على مدار المواسم الزراعية بقيمة 2.4 مليار جنيه، يليه فصل الصيف 1.5 مليار جنيه، وموسم نيلى 1.3 مليار جنيه، وموسم قصب 618.3 مليون جنيه.