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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

فيديو طفلة سيجارة الحشيش تم تصويره منذ 9 سنوات

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:39 م
طفلة سيجارة الحشيش
طفلة سيجارة الحشيش
شيماء رشاد
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صرّح مصدر بمديرية أمن بورسعيد، اليوم الاثنين، بأن المقطع المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشاب يعطي طفلة سيجارة بها مخدر حشيش، قد تم تصويره منذ 9 سنوات.

وأكد المصدر، لـ"الدستور"، أن الطفلة الآن تبلغ من العمر 13 عاما، وأن وقت تصوير الفيديو كانت تبلغ من العمر 5 سنوات فقط، مشيرا إلى أن الطفلة هي ابنة زوجة أبيه الذي توفي من عام ونصف العام.

ولفت المصدر إلى أن الشاب الذي ظهر في المقطع لم يتم القبض عليه حتى الآن، ولكن حضر عنه أمام سراي النيابة المحامي الموكل عنه للرد على الاتهامات الموجهة إليه في المحضر رقم حمل رقم 14126.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد قد فتحت تحقيقات موسعة بشأن إجبار شاب لـ"طفلة" على تناول سيجارة حشيش في المحافظة، إثر تقدم محام بـ"بلاغ" يطالب بإلقاء القبض على الشاب ومحاكمته.

وتحرر المحضر الذي أحيل إلى النيابة، وجرى تحديد المتهم حسب تأكيدات مصدر أمني.

كان المحامي ياسر قنطوش قد تقدم ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 14126، طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجبر طفلة على تناول مخدر الحشيش.

وجاء في البلاغ المرفق بمقطع فيديو الواقعة أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر الحشيش، من خلال سيجارة، وإعطاءها لطفلة صغيرة، وصورها وهو يضع السيجارة في فمها، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن أنه ظهر بالفيديو دون ملابس أثناء إتيانه لذلك الفعل المشين.

وأضاف "قنطوش"، في بلاغه، أن "تلك الواقعة تمثل تعديا وانتهاكا لحقوق الطفلة الصغيرة، ما يعرض حياتها للخطر، وهذا الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده الكثير من الناس، وأثار سخط الجميع على هذا الفعل، لذلك نلتمس منكم بعد الاطلاع على البلاغ التحقيق في تلك الواقعة، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة انتهاك حقوق الصغيرة وتصويرها في وضع يخل بالآداب".

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