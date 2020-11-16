فيديو طفلة سيجارة الحشيش تم تصويره منذ 9 سنوات
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:39 م
شيماء رشادطباعة
صرّح مصدر بمديرية أمن بورسعيد، اليوم الاثنين، بأن المقطع المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشاب يعطي طفلة سيجارة بها مخدر حشيش، قد تم تصويره منذ 9 سنوات.
وأكد المصدر، لـ"الدستور"، أن الطفلة الآن تبلغ من العمر 13 عاما، وأن وقت تصوير الفيديو كانت تبلغ من العمر 5 سنوات فقط، مشيرا إلى أن الطفلة هي ابنة زوجة أبيه الذي توفي من عام ونصف العام.
ولفت المصدر إلى أن الشاب الذي ظهر في المقطع لم يتم القبض عليه حتى الآن، ولكن حضر عنه أمام سراي النيابة المحامي الموكل عنه للرد على الاتهامات الموجهة إليه في المحضر رقم حمل رقم 14126.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد قد فتحت تحقيقات موسعة بشأن إجبار شاب لـ"طفلة" على تناول سيجارة حشيش في المحافظة، إثر تقدم محام بـ"بلاغ" يطالب بإلقاء القبض على الشاب ومحاكمته.
وتحرر المحضر الذي أحيل إلى النيابة، وجرى تحديد المتهم حسب تأكيدات مصدر أمني.
كان المحامي ياسر قنطوش قد تقدم ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 14126، طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجبر طفلة على تناول مخدر الحشيش.
وجاء في البلاغ المرفق بمقطع فيديو الواقعة أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر الحشيش، من خلال سيجارة، وإعطاءها لطفلة صغيرة، وصورها وهو يضع السيجارة في فمها، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن أنه ظهر بالفيديو دون ملابس أثناء إتيانه لذلك الفعل المشين.
وأضاف "قنطوش"، في بلاغه، أن "تلك الواقعة تمثل تعديا وانتهاكا لحقوق الطفلة الصغيرة، ما يعرض حياتها للخطر، وهذا الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده الكثير من الناس، وأثار سخط الجميع على هذا الفعل، لذلك نلتمس منكم بعد الاطلاع على البلاغ التحقيق في تلك الواقعة، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة انتهاك حقوق الصغيرة وتصويرها في وضع يخل بالآداب".
وأكد المصدر، لـ"الدستور"، أن الطفلة الآن تبلغ من العمر 13 عاما، وأن وقت تصوير الفيديو كانت تبلغ من العمر 5 سنوات فقط، مشيرا إلى أن الطفلة هي ابنة زوجة أبيه الذي توفي من عام ونصف العام.
ولفت المصدر إلى أن الشاب الذي ظهر في المقطع لم يتم القبض عليه حتى الآن، ولكن حضر عنه أمام سراي النيابة المحامي الموكل عنه للرد على الاتهامات الموجهة إليه في المحضر رقم حمل رقم 14126.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد قد فتحت تحقيقات موسعة بشأن إجبار شاب لـ"طفلة" على تناول سيجارة حشيش في المحافظة، إثر تقدم محام بـ"بلاغ" يطالب بإلقاء القبض على الشاب ومحاكمته.
وتحرر المحضر الذي أحيل إلى النيابة، وجرى تحديد المتهم حسب تأكيدات مصدر أمني.
كان المحامي ياسر قنطوش قد تقدم ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 14126، طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجبر طفلة على تناول مخدر الحشيش.
وجاء في البلاغ المرفق بمقطع فيديو الواقعة أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر الحشيش، من خلال سيجارة، وإعطاءها لطفلة صغيرة، وصورها وهو يضع السيجارة في فمها، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن أنه ظهر بالفيديو دون ملابس أثناء إتيانه لذلك الفعل المشين.
وأضاف "قنطوش"، في بلاغه، أن "تلك الواقعة تمثل تعديا وانتهاكا لحقوق الطفلة الصغيرة، ما يعرض حياتها للخطر، وهذا الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده الكثير من الناس، وأثار سخط الجميع على هذا الفعل، لذلك نلتمس منكم بعد الاطلاع على البلاغ التحقيق في تلك الواقعة، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة انتهاك حقوق الصغيرة وتصويرها في وضع يخل بالآداب".