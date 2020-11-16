549 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الاثنين، أنها سجلت 549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة هناك إلى 117 ألفا و886 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة (بان أرمينيان) الأرمينية على موقعها الإلكتروني- أن الحصيلة الإجمالية لوفيات كورونا بلغت 1788 شخصا بعد تسجيل 25 وفاة جديدة أمس، فيما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 454 حالة.وأفادت الوزارة بتعافي 881 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 75 ألفا و865 حالة.