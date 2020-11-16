ملك القلوب.. مواقف إنسانية «نابضة» للدكتور مجدي يعقوب

مواقف إنسانية عديدة لا تعد ولا تحصى.

"لا يأكل أو يشرب في رمضان"

"دموعه قريبة"

استطاع أن يسطر اسمه بأحرف من نور في التاريخ، حيث طغت إنسانيته الشديدة على مهنته، حتى أنه بات يُضرب به الأمثال في مهنته، كما أن مواقفه الإنسانية أصبحت تتحدث عنه، مجدي يعقوب، أو "ملك القلوب" كما يلقبه المصريين وجميع الشعوب، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده.ظهر مجدي يعقوب مع حاكم الشارقة بدولة الإمارات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في موقف عكس تواضع وبساطة معتادة، فرغم شهرته العالمية فضّل أن يتسوق بنفسه ويقف فى طابور الدفع دون تكليف، وظهر جراح القلب العالمى متواضعا داخل المركز رغم المكانة التى يحظى بها عالميا ومحليا، ورغم ذلك لم يطلب من أحد من العاملين فى مركز القلب الطبى أن يذهب نيابة عنه للشراء أو حتى يتجاهل الزحام داخل المركز ويتخطى الصفوف أثناء عملية الدفع النقدى.يحرص السير مجدي يعقوب فى شهر رمضان على ألا يأكل أو يشرب أمام الصائمين رغم طول فترة بقائه فى المركز، حيث يشارك فريق العمل بالمركز الإفطار يوميًا بالمستشفى، ويحرص على إقامة إفطار سنوى لكل العاملين فى مكان عام على نفقته ونفقة الأطباء بعيدا عن أموال التبرعات، التى يحرص ألا يتم الإنفاق منها إلا لصالح المرضى.يروي العاملون معه حكايات عديدة، لعل أبرزها، سعادته الشديدة التي تظهر عليه حين يساهم فى إنجاح عملية لطفل صغير، فضلا عن دموعه القريبة والتى جمعته مع أحد الشيوخ ذات مرة، والذى حكى تجربته بأن أطلق اسم "مجدى" على حفيده بعد نجاح الدكتور مجدى يعقوب فى إنجاح أبيه، والذى لا يتردد لحظة فى علاج أى مريض.