ناصر حسن وكيلا لتعليم الغربية

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، قرارا، بتعيين ناصر حسن، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالغربية.كما تضمن القرار، تعيين صبرى الدسوقى وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالغربية.وقدم مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، خالص الشكر للوزير، وللدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تجديد الثقة وتعيينه رسميا مديرا للمديرية، عقب توليه لنحو عام مهام المنصب قائم بالأعمال لحين شغلها بالطرق القانونية.