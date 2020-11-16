الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشأة تجارية غرب نابلس ومنزلا في بيت لحم

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، منشأة قيد الانشاء في بلدة دير شرف غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي هدمت منشأة تجارية قيد الانشاء مقامة في أراضي بلدة دير شرف، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اغلقت الطريق من دوار دير شرف حتى مفرق عناب باتجاه مدينة طولكرم لتأمين عملية الهدم.كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا وجرفت أرضا في منطقة خلة النحلة من أراضي قرية ارطاس جنوب مدينة بيت لحم.وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية في بيان، إن الاحتلال هدم منزلا مساحته (80) مترا مربعا، وجرف أرضا للمواطن محمد رومي الذي يملك أوراقا ثبوتية بملكية الأرض.وأشار الى أن منطقة خلة النحلة مستهدفة من سنوات من قبل الاحتلال، لإفراغها والاستيلاء عليها لتوسعة حدود مستوطنة "افرات" وربطها بمستوطنة "تكواع" المقامة على اراضي المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة بيت لحم.