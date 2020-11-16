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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بتزوير عملات ورقية بالإسكندرية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد وتزييف العملات الوطنية وترويجها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود معلومات سرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بقيام 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تقليد واصطناع وترويج العملات الورقية الوطنية مُتخذين من دائرة قسمى شرطة "ثالث المنتزه- محرم بك" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى غير المشروع، مُستخدمين "أجهزة كمبيوتر عالية التقنية" وترويجها على عملائهم راغبى التعامل فيها.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة محرم لك، واستهدافهم والقي القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 2 طابعة وسكانر وجهاز حاسب آلى بمشتملاته وشاشة والأدوات والخامات التى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى، و8 حبارات مختلفة الألوان، و47 فرخ ورقى مطبوع عليه فئة المائة جنيه من جهة واحدة ومجموعة من الأوراق المٌعدة للطباعة والتى تستخدم فى التقليد و109 ورقة مالية مقلدة فئة الخمسون جنيه بإجمالى و5450 جنيه و134 ورقة مالية مقلدة فئة المائة جنيه بإجمالى 13400 جنيه وسيارة.

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات بقصد تقليد واصطناع العملات الورقية الوطنية لترويجها على عملائهم راغبى التعامل فيها واقتسام متحصلاتها من العملات الصحيحة فيما بينهم، وإستخدام السيارة فى عملية الترويج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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