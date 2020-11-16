صراع بين مستقبل وطن ومستقل على مقعد النواب في الإعادة ببورسعيد

تشهد الجولة الثانية "الإعادة" من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، بمحافظة بورسعيد، منافسة شرسة على مقعد دائرة أول بور فؤاد، والتي يتنافس فيها كل من حسن طارق حسن عمار، مرشح حزب "مستقبل وطن"، ومحمد سامي عباس راغب عامر "مستقل".جاء ذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية لللنتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقضن مساء أمس الأحد، النتيجة الرسمية لتلك المرحلة.وتجرى انتخابات مجلس النواب للجولة الثانية "الإعادة" في 13 محافظة، من المرحلة الثانية بالنسبة للمصريين في الخارج أيام السبت والأحد والإثنين 5 و6 و7 ديسمبر، كما حددت يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر المقبلين لإجراء الانتخابات فى الداخل، وحددت يوم 14 ديسمبر 2020 موعدًا نهائيًا لإعلان النتائج.