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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط الجديدة تؤكد الحرص على إنهاء أعمال المدينة في التوقيتات المقررة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:04 ص
المهندسة جيهان عمار
المهندسة جيهان عمار
أ.ش.أ
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قالت رئيسة جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة المهندسة جيهان عمار، إنه يجرى حاليا الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام بمنطقة الحي الثاني، والتي تشمل منطقتي رجال الأعمال و"الفيلات" بالمدينة.. مؤكدة حرص الجهاز على سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.

وأضافت عمار - في بيان لوزارة الإسكان اليوم الإثنين - أن أعمال تنسيق الموقع العام شملت المسطحات الخضراء والأشجار ورصف الطرق ورفع كفاءة أرصفة المشاة، وعمل "البردورات" والمتنزهات العامة والمجانية لسكان المدينة.

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