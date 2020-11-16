استمرار حبس 4 متهمين بإلقاء فتاة من الطابق السابع بالتجمع

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، بتجديد حبس 4 متهمين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإلقاء فتاة من الطابق السابع بمنطقة التجمع الأول.كشفت معاينة نيابة القاهرة الجديدة الأولية أن المجني عليها فتاة عشرينية ترتدي ملابسها كاملة ولديها كسور متفرقة بكل أنحاء جسدها أدت لوفاتها على الفور.وأكد مصدر أمني أن الفتاة تحمل جنسية عربية كانت على علاقة بشاب من نفس جنسيتها وكأنا يتقابلان سويا منذ حضورهما لمصر بمنطقة التجمع الأول.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول يفيد بسقوط فتاة من الطابق السابع وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة، وتم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.