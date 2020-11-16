انطلاق ووصول 205 رحلات بمطار القاهرة اليوم

تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية، بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الاثنين، انطلاق ووصول 205 رحلات جوية، لنقل ما يقرب من 22 ألف راكب من مختلف الجنسيات، مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة.وتطبق السلطات المختصة، بمطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن "الكاونترات" والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب.كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب، وأطقم الطائرات، والعاملين للكشف الطبي، من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.