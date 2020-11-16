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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

180 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
كورونا في اليابان
كورونا في اليابان
أ.ش.أ
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الإثنين تسجيل 180 إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليتراجع بذلك عدد الإصابات اليومية إلى أقل من 200 إصابة لأول مرة منذ التاسع من نوفمبر الجاري.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) أن حصيلة الإصابات التي سجلتها طوكيو حتى الآن منذ بداية الجائحة ارتفعت إلى 34 ألفا و931 إصابة بكوفيد-19، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة الخطيرة إلى 40 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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