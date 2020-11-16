رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة المياه بالغنايم

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:58 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مركز خدمة العملاء بمركز الغنايم وسيارة خدمة العملاء المتنقلة بمدينة أسيوط، وذلك ضمن خطة شركة مياه الشرب لافتتاح بعض المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، رافقه خلالها مصطفى علي نائب رئيس مركز ومدينة الغنايم ورؤساء القطاعات وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط. 

وبدأ المحافظ جولته بافتتاح سيارة خدمة العملاء المتنقلة بمنطقة خزان شرق أسيوط وهي الثانية من نوعها في تاريخ الشركة وشاهد المحافظ الخدمات التي يتم تقديمها بواسطة السيارة والتقى العاملين بها وتابع الخدمات العاجلة وبرامج التوعية التي يتم تقديمها للمواطنين تسهيلًا لهم وحتى تتمكن الشركة من تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها العميل والخاصة بمرفقي المياه والصرف الصحي في أماكنهم لتجوب السيارة مختلف مراكز المحافظة طبقًا لخطة دورية موضوعة. 

وتابع المحافظ جولته بمركز الغنايم بافتتاح مركز خدمة العملاء بمركز الغنايم والذي يخدم 150 ألف نسمة حيث يسمح المركز لعملائه باستقبال الشكاوى والاستفسارات والتعاقد على تركيب عدادات جديدة وشحن العداد المسبق الدفع ودفع الفواتير. 

وأوضح المهندس محمد صلاح أن سيارة خدمة العملاء المتنقلة تقدم العديد من الخدمات كاستقبال الشكاوى والاستفسارات والتعاقد على تركيب عدادات جديدة وشحن العداد المسبق الدفع ودفع الفواتير بالإضافة إلى صندوق استقبال الشكاوى والمقترحات ومزودة أيضا بشاشة عرض خارجية كبيرة لعرض الأفلام التوعوية التعليمية للجمهور وتحتوى السيارة على حوض مياه لتدريب المواطنين على كيفية تركيب القطع الموفرة من أجل ترشيد استهلاك المياه فضلًا عن الملصقات التوعوية الموجودة على السيارة المتنقلة من الجانبين والخلف والمعبرة عن الهدف الأساسي لخدمة المواطنين والارتقاء بكل ما من شأنه تقديم خدمة مميزة سلسة دائمة لافتًا إلى أن مركز خدمة العملاء بمنطقة الغنايم يعد المركز السابع الذي تفتتحه الشركة في الآونة الأخيرة بعد مركز خدمة العملاء بمنطقة أبو تيج وآخر بمنطقة ديروط وثالث بمنطقة صدفا ورابع  بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وخامس بمنطقة ساحل سليم بالإضافة إلى مركز خدمة العملاء الرئيسي الكائن بمركز التدريب والخدمات لخدمة منطقتي غرب وشرق أسيوط وقرى مركز أسيوط مؤكدًا تجهيز المركز الجديد كباقي المراكز وتدعيمه بكافة أحدث البرامج اللازمة لتقديم أسرع الخدمات للجمهور كما تم تدعيم المركز من ناحية أخرى بكافة المهمات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على سلامة العاملين والجمهور.‪ ‬
اللواء عصام سعد
محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة المياه بالغنايم
اللواء عصام سعد
محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة المياه بالغنايم
اللواء عصام سعد
محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة المياه بالغنايم
اللواء عصام سعد
محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة المياه بالغنايم

موضوعات متعلقة

موعد شهر رمضان 2021

سعر اليورو اليوم في مصر الإثنين 16-11-2020 فى البنوك المصرية

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

وزير التعليم: تعطيل الدراسة يتم بقرار سيادى

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة المياه بالغنايم

image description

رئيس جامعة دمياط ينهي أزمة تشعيب الطلبة المكفوفين

image description

كورونا يقتل مُدرسة بدمياط.. ونجلها: تقدمنا بإجازة فرفضها المدير

image description

صاعقة كهربائية تصيب عاملين بدمياط

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

وزير التعليم: تعطيل الدراسة يتم بقرار سيادى

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

سعر اليورو اليوم في مصر الإثنين 16-11-2020 فى البنوك المصرية

كيف بدأ محمد صلاح ثاني أيام العزل بالجونة؟

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

العثور على رأس من الرخام للإله اليوناني «هيرميس» وسط أثينا

اليابان تدرس إلغاء احتفال الإمبراطور برأس السنة الجديدة بسبب كورونا

شركة ألمانيا تكشف عن موعد «عودة الحياة لطبيعتها»

1.9 مليون دولار.. صينى يشترى أغلى حمامة فى العالم

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

إطلاق برنامج الإقامة الفنية في «مدينة الفنون» بباريس

غدًا.. مناقشة فيلم «جرافيتي» بمكتبة المستقبل

الخميس.. «مغالطات ضد تاريخ الحضارة المصرية» بأتيليه الإسكندرية

كتاب يرصد اتجاهات السرد في روايات الفترة من عام 2000 إلى 2010