محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة المياه بالغنايم

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مركز خدمة العملاء بمركز الغنايم وسيارة خدمة العملاء المتنقلة بمدينة أسيوط، وذلك ضمن خطة شركة مياه الشرب لافتتاح بعض المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، رافقه خلالها مصطفى علي نائب رئيس مركز ومدينة الغنايم ورؤساء القطاعات وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.وبدأ المحافظ جولته بافتتاح سيارة خدمة العملاء المتنقلة بمنطقة خزان شرق أسيوط وهي الثانية من نوعها في تاريخ الشركة وشاهد المحافظ الخدمات التي يتم تقديمها بواسطة السيارة والتقى العاملين بها وتابع الخدمات العاجلة وبرامج التوعية التي يتم تقديمها للمواطنين تسهيلًا لهم وحتى تتمكن الشركة من تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها العميل والخاصة بمرفقي المياه والصرف الصحي في أماكنهم لتجوب السيارة مختلف مراكز المحافظة طبقًا لخطة دورية موضوعة.وتابع المحافظ جولته بمركز الغنايم بافتتاح مركز خدمة العملاء بمركز الغنايم والذي يخدم 150 ألف نسمة حيث يسمح المركز لعملائه باستقبال الشكاوى والاستفسارات والتعاقد على تركيب عدادات جديدة وشحن العداد المسبق الدفع ودفع الفواتير.وأوضح المهندس محمد صلاح أن سيارة خدمة العملاء المتنقلة تقدم العديد من الخدمات كاستقبال الشكاوى والاستفسارات والتعاقد على تركيب عدادات جديدة وشحن العداد المسبق الدفع ودفع الفواتير بالإضافة إلى صندوق استقبال الشكاوى والمقترحات ومزودة أيضا بشاشة عرض خارجية كبيرة لعرض الأفلام التوعوية التعليمية للجمهور وتحتوى السيارة على حوض مياه لتدريب المواطنين على كيفية تركيب القطع الموفرة من أجل ترشيد استهلاك المياه فضلًا عن الملصقات التوعوية الموجودة على السيارة المتنقلة من الجانبين والخلف والمعبرة عن الهدف الأساسي لخدمة المواطنين والارتقاء بكل ما من شأنه تقديم خدمة مميزة سلسة دائمة لافتًا إلى أن مركز خدمة العملاء بمنطقة الغنايم يعد المركز السابع الذي تفتتحه الشركة في الآونة الأخيرة بعد مركز خدمة العملاء بمنطقة أبو تيج وآخر بمنطقة ديروط وثالث بمنطقة صدفا ورابع بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وخامس بمنطقة ساحل سليم بالإضافة إلى مركز خدمة العملاء الرئيسي الكائن بمركز التدريب والخدمات لخدمة منطقتي غرب وشرق أسيوط وقرى مركز أسيوط مؤكدًا تجهيز المركز الجديد كباقي المراكز وتدعيمه بكافة أحدث البرامج اللازمة لتقديم أسرع الخدمات للجمهور كما تم تدعيم المركز من ناحية أخرى بكافة المهمات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على سلامة العاملين والجمهور.‪ ‬