رئيس جامعة دمياط ينهي أزمة تشعيب الطلبة المكفوفين

التقى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الاثنين، بممثل عن الطلاب المكفوفين، استجابة لطلبهم.حيث عرض ممثل الطلاب طلبهم فيما يخص التشعيب الداخلي بكلية الآداب، وأن هناك بعض الأقسام لا يستطيعون الالتحاق بها، وعلى الفور أجرى رئيس الجامعة اتصالًا هاتفيًا بإدارة كلية الآداب ووجه باستقبال الطلاب وتلبية رغباتهم في الالتحاق بالأقسام الراغبين الالتحاق بها.ووجه الطلاب بالتوجه لكلية الآداب لاستكمال إجراءات التشعيب بناءً على رغباتهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، ومؤكدًا على دعم الجامعة بكافة كلياتها ووحداتها لجميع الطلاب والطالبات في العموم، وللطلاب ذوي الهمم بالخصوص.جدير بالذكر أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُولي اهتمامًا غير مسبوقٍ لأبناء الوطن من ذوي الهمم والعزيمة الذين يحققون العديد من النتائج غير المسبوقة في مختلف المجالات، وهو ما يثبت مدى قدرتهم على تحدي الصعوبات والتغلب عليها، وعلى صعيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار؛ تقوم كافة الجامعات المصرية بتكثيف جهودها وتسخر من إمكاناتها وقدراتها المعنوية والأكاديمية لدعم هذا الشأن.