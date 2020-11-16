رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار أسوان يستقبل 3 رحلات داخلية اليوم

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:56 ص
مطار أسوان الدولي
مطار أسوان الدولي
محمود السعدى
طباعة
يستقبل مطار أسوان الدولي، طوال اليوم الاثنين، 3 رحلات جوية داخلية تابعة لشركة مصر للطيران لنقل ما يقرب من 300 راكب من مختلف الجنسيات، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.

وكانت شركة مصر للطيران قامت بزيادة عدد رحلاتها الجوية الداخلية إلى المطارات ذات المقاصد السياحية بجنوب الصعيد، مع حلول الفصل الشتوي والذي من المفترض أن يشهد كثافة ركابية وجوية قادمة من معظم بلدان العالم.

ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار أسوان الدولي عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والصالات والمكاتب الفنية والإدارية لضمان سلامة الركاب والعاملين، ووفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.

موضوعات متعلقة

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

الصحة: 11 حالة وفاة و220 إصابة جديدة بكورونا

أمطار غزيرة ورياح تضرب شمال سيناء

أوباما: زوجتى ستقتلنى حال انضمامى لحكومة بايدن

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة المياه بالغنايم

image description

رئيس جامعة دمياط ينهي أزمة تشعيب الطلبة المكفوفين

image description

كورونا يقتل مُدرسة بدمياط.. ونجلها: تقدمنا بإجازة فرفضها المدير

image description

صاعقة كهربائية تصيب عاملين بدمياط

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

وزير التعليم: تعطيل الدراسة يتم بقرار سيادى

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

سعر اليورو اليوم في مصر الإثنين 16-11-2020 فى البنوك المصرية

كيف بدأ محمد صلاح ثاني أيام العزل بالجونة؟

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

العثور على رأس من الرخام للإله اليوناني «هيرميس» وسط أثينا

اليابان تدرس إلغاء احتفال الإمبراطور برأس السنة الجديدة بسبب كورونا

شركة ألمانيا تكشف عن موعد «عودة الحياة لطبيعتها»

1.9 مليون دولار.. صينى يشترى أغلى حمامة فى العالم

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

إطلاق برنامج الإقامة الفنية في «مدينة الفنون» بباريس

غدًا.. مناقشة فيلم «جرافيتي» بمكتبة المستقبل

الخميس.. «مغالطات ضد تاريخ الحضارة المصرية» بأتيليه الإسكندرية

كتاب يرصد اتجاهات السرد في روايات الفترة من عام 2000 إلى 2010