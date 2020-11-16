مطار أسوان يستقبل 3 رحلات داخلية اليوم

يستقبل مطار أسوان الدولي، طوال اليوم الاثنين، 3 رحلات جوية داخلية تابعة لشركة مصر للطيران لنقل ما يقرب من 300 راكب من مختلف الجنسيات، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.وكانت شركة مصر للطيران قامت بزيادة عدد رحلاتها الجوية الداخلية إلى المطارات ذات المقاصد السياحية بجنوب الصعيد، مع حلول الفصل الشتوي والذي من المفترض أن يشهد كثافة ركابية وجوية قادمة من معظم بلدان العالم.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار أسوان الدولي عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والصالات والمكاتب الفنية والإدارية لضمان سلامة الركاب والعاملين، ووفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.