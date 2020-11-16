استعجال التحريات في مصرع فتاة صدمتها سيارة بعين شمس

استعجلت نيابة عين شمس الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في مصرع فتاة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق بمنطقة الألف مسكن وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بعين شمس يفيد بوقوع حادث مروري.وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين مصرع فتاة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.