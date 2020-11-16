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مصر

البيئة: دمج مفاهيم التنوع البيولوجي فى قطاع التخطيط العمرانى

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:55 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن ورشة العمل الأولى لآليات دمج التنوع البيولوجي فى قطاع التخطيط العمرانى تهدف إلى دمج مفاهيم التنوع البيولوجي فى قطاع التخطيط العمرانى ورفع وعى العاملين بهذا القطاع بأهمية التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة من خلال عرض دور شركاء العمل البيئى فى القطاعات الحكومية العاملة فى مجال الإسكان فى حماية وصون التنوع البيولوجي وبأهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية لنا وللأجيال المستقبلية عند التخطيط لإنشاء مدن جديدة أو مشروعات عمرانية جديدة علاوة على عرض جهود وزارة البيئة كرئيس لمؤتمر اتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي COP14 وأهميته لمصر ودوره فى إدماج قضايا التنوع في القطاعات التنموية فى مصر والعالم.

واستعرضت وزيرة البيئة عدد من القضايا والموضوعات التى تضمنتها ورشة العمل ومنها البنية التحتية الخضراء وتأثير مشروعات الطاقة المتجددة على التنوع البيولوجي كذلك النقل المستدام والترويج للنقل الحركي بالإضافة إلى عرض أساليب التخطيط لمنظومة المياه المستدامة وكيفية دعم التنوع البيولوجي في المدن المصرية ودور الحدائق العامة التاريخية والمساحات العامة وأهمية الحفاظ عليها وعلاوة على مناقشة تأثير التنمية العمرانية على التنوع البيولوجي في مصر مدعمة بدراسة حالة حول مدينة سانت كاترين كما شملت الورشة تقييم خدمات التنوع البيولوجي من خلال عرض نماذج وتجارب عالمية لحماية التنوع البيولوجي أثناء التخطيط العمراني المستدام وأساليب دمج التنوع البيولوجي في التخطيط والتنمية العمرانية ليتم بختام الورشة تشكيل مجموعات عمل لطرح نماذج لدمج التنوع البيولوجي فى التنمية العمرانية من خلال مجموعات العمل المختلفة.

كما أشار مسؤول برامج البيئة بمؤسسة فريدريش أن المؤسسة تهتم بالعمل على نشر الوعى البيئى وتدعيم دور الأفراد والمجتمع المدنى فى حماية البيئة منذ بداية عملها وأن قطاع التخطيط العمرانى يمثل أحد أهم القطاعات فى الوقت الحالى لما تشهده مصر من نقلة نوعية فى التنمية والتطوير العمرانى الصديق للبيئة.

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