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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة أسوان» تشارك في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
ذكرى ضحايا حوادث
ذكرى ضحايا حوادث الطرق
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتورة جمالات عباس مدير السلامة والصحة المهنية بأسوان، فعاليات خلال اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق.

وجاء ذلك في ضوء حرص مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان على السلامة والصحة المهنية وخفض نسبة إصابات الطرق.

وتناولت فعاليات اليوم التنويه عن حوادث الطرق وكيفية التعامل معها وطرق تفاديها، كما تم مناقشة عرض لأبرز حوادث الطرق وطرق القضاء عليها وتجنبها، والاطلاع على ثمار التوعية في هذا المجال من خلال سنوات سابقة، والذي أدى إلى خفض نسبة الإصابات من 12 ألف حالة في مصر سنة 2019 إلى 7000 في سنة 2020 بنسبة 44%.

وأشرف على فعاليات اليوم، عزت انور مراقب عام السلامه والصحة المهنية مروة صالح، ومراقبين السلامة والصحة المهنية بالمديرية كيرلس ملاك وأحمد سيد.
«صحة أسوان» تشارك في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق
«صحة أسوان» تشارك في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق
«صحة أسوان» تشارك في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق
«صحة أسوان» تشارك في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق
«صحة أسوان» تشارك في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق
«صحة أسوان» تشارك في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق
«صحة أسوان» تشارك في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق
«صحة أسوان» تشارك في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق
«صحة أسوان» تشارك في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق
«صحة أسوان» تشارك في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق

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