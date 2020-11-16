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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

خطة لتأهيل ترع القليوبية والمنيا لترشيد مياه الرى

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:51 ص
ترع القليوبية والمنيا
ترع القليوبية والمنيا لترشيد مياه الرى
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

وتفقد المهندس محمد محمدين، مفتش ري شرق بالادارة المركزية للموارد المائية والرى بالقليوبية، اليوم الإثنين، أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، ومنها أعمال ترعة المكاسر فى غرب بلبيس، حيث بلغت نسبة ما تم تنفيذه من أعمال إلى 9.1% طبقا للبرنامج الزمني مع استمرار الأعمال فى عدة مواقع.

كما بدأت الإدارة العامة لري سوهاج، تنفيذ خطة أعمال تأهيل وتبطين ترع "العيساوية، غفير، العارف، ساحل الفراسية الجديد، فرع الهريف" بالإضافة إلى أعمال تأهيل وتبطين ترع "حسني - بني عبيد - عبده - الكوم الاحمر - بقرلنك - حسن باشا - الخياري - الروزمانجي - طوه - العكام – الديرومنبال، وترع ابو عيسى - الديروطية بر ايسر" فى غرب وشرق الإدارة العامة لري المنيا، وذلك لتوفير مياه الرى اللازمة للأراضي وتحسين البيئة.

من جانبه أكد المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أنه يتم الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ، مشيرا لـ "الدستور"، إلى استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومى.
خطة لتأهيل ترع القليوبية والمنيا لترشيد مياه الرى
خطة لتأهيل ترع القليوبية والمنيا لترشيد مياه الرى
خطة لتأهيل ترع القليوبية والمنيا لترشيد مياه الرى
خطة لتأهيل ترع القليوبية والمنيا لترشيد مياه الرى

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