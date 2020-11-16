إصابة المعارض الإيراني مير حسين موسوي بكورونا

أصيب المعارض الإيراني مير حسين موسوي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية والموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ قرابة 10 أعوام، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد موقع إلكتروني مقرّب منه الأحد.وأفاد موقع "كلمه" المعارض أن موسوي وزوجته زهرا رهنورد "خضعا للفحص من قبل طبيب في منزلهما.. ووضعهما الصحي العام جيد".من جهتها أوردت وكالة أنباء "النا" الإيرانية شبه الرسمية أن حالة موسوي وزوجته الصحية جيدة وأنهما يتلقيان العلاج.وترشّح موسوي (79 عامًا) الذي شغل سابقًا منصب رئيس الوزراء، للانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي أعيد بنتيجتها انتخاب محمود أحمدي نجاد.وندد موسوي والمرشح الآخر مهدي كروبي (83 عامًا) بعمليات تزوير واسعة في تلك الانتخابات الرئاسية، وقادا تحركات احتجاجية عرفت بـ"الحركة الخضراء".