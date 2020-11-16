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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

البيئة تنظم ورشة «آليات دمج التنوع البيولوجى فى قطاع التخطيط العمرانى»

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:51 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية ورشة عمل حول آليات دمج التنوع البيولوجى فى قطاع التخطيط العمرانى للعاملين بالقطاع الحكومى المتخصصين في مجال الإسكان والتخطيط العمرانى وذلك بمدينة الأسكندرية وبحضور ممثلي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة التخطيط العمراني بالقاهرة والإسكندرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلو الجامعات بالقاهرة والإسكندرية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ورشة العمل تعد أولى الفعاليات التي تنفذها الوزارة بهدف بناء القدرات للقطاعات الحكومية لتحقيق إدماج معايير الاستدامة البيئية في خطط وموازنة الدولة.

وتابعت وزيرة البيئة، أن مجلس الوزراء اعتمد في جلسته الأسبوع الماضي منهجية العمل الموضوعة لها كما تمثل استمرار لجهود الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل البيئى متمثل فى مؤسسات العمل المدنى والقطاع الحكومى والخاص لدمج مفاهيم التنوع البيولوجى لدى القطاعات المختلفة ومنها قطاع التطوير العمرانى الذى يمثل أحد أهم القطاعات التنموية الحالية وخاصة فى ظل اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بإنشاء مدن جديدة خضراء متوافقة بيئيا ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد نموذج حقيقى للتخطيط العمرانى البيئى والمستدام.

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