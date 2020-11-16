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كيف بدأ محمد صلاح ثاني أيام العزل بالجونة؟

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:21 ص
صلاح
صلاح
علي عواد
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كشفت مصادر بين العاملين بمنتجع الجونة في البحر الأحمر، تفاصيل ثاني يوم للاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لإي أثناء قضاء مدة العزل المخصصة له بالمنتجع، بعد إيجابية فحص كورونا، الذي أجراه قبل مواجهة الفراعنة أمام توجو بكأس الأمم الإفريقية.

وأوضحت المصادر، أن اللاعب بدأ يومه بجولة على الشاطئ الذي تطل عليه «الفيلا» المخصصة له، حاملا مشروبه الخاص.

ووصل لاعب منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي أمس الأحد، إلى قرية الجونة السياحية عبر طائرة خاصة، لقضاء فترة العزل داخل ڤيلا مجهّزة له، كما أن هناك فريق طبي يتولى رعايته، لافتًا أنه تم توفير طاقم خدمة مُدرّب ومجهز للتعامل بشكل آمن مع إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة لاعب المنتخب بفيروس كورونا واستبعاده من قائمة الفريق لمواجهة منتخب توجو.

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