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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

419 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 97 ألفا في فنزويلا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:40 ص
كورونا في فنزويلا
كورونا في فنزويلا
أ.ش.أ
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سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، 419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 31 حالة وافدة.

ونقلت صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 97 ألفا و352 حالة، تعافى منهم 92 ألفا و373 حالة.. مشيرة إلى أن هناك 4128 حالة نشطة في البلاد.

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