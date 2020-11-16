«دروجبا» يدعو إلى إحلال السلام في كوت ديفوار

دعا نجم كرة القدم الإيفواري "ديدييه دروجبا" ولاعب تشيلسي الإنجليزي سابقا، إلى إحلال السلام في كوت ديفوار في ظل الاضطرابات التي خلفت ما لا يقل عن 85 قتيلا حول إعادة انتخاب الرئيس "الحسن واتارا" لولاية ثالثة.وقال "دروجبا" (42 عاما) - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ورسالة عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الإثنين، إنه "في هذا اليوم من الاحتفال بالسلام في بلدنا الغالي، أتضامن مع كافة الخطوات والمساعي الرامية لإحلال السلام في بلادي".وأعرب "دروجبا" عن خالص تعازيه لجميع شعب كوت ديفوار في ضحايا أعمال العنف التي اندلعت في الآونة الأخيرة، مشددا على ضرورة إحلال السلام في البلاد.يذكر أن لجنة انتخابات الاتحاد الإيفواري لكرة القدم كانت قد رفضت ترشح "ديديه دروجبا" لرئاسة الاتحاد.