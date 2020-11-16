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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية وتغلق حاجز قلنديا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:25 ص
الاحتلال تعتقل فتاة
الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فتاة فلسطينية على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة وغلقت الحاجز، حسبما أفادت وكالة وفا الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن جنود الاحتلال الموجودين على الحاجز أطلقوا النار في الهواء واعتقلوا فتاة حاولت دخول حاجز قلنديا للسيارات مشيًا على الأقدام.

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