قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية وتغلق حاجز قلنديا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فتاة فلسطينية على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة وغلقت الحاجز، حسبما أفادت وكالة وفا الفلسطينية.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن جنود الاحتلال الموجودين على الحاجز أطلقوا النار في الهواء واعتقلوا فتاة حاولت دخول حاجز قلنديا للسيارات مشيًا على الأقدام.