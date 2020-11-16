816 إصابة جديدة و39 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 2716 فحصا.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة - وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية اليوم الاثنين - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 39 حالة وفاة.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 66 ألفا و746 حالة، من بينهم 5247 يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات و293 شخصا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة، وأنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تعافى 570 شخصا.