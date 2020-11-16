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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الملا يبحث مع سفير كوريا التعاون في مجال البترول والغاز

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:20 ص
المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا،
سيد ابراهيم
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عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع سفير كوريا الجنوبية الجديد بمصر هونج جين ووك، والذي تسلم مهام عمله مؤخرًا، استعرض خلاله أنشطة الشركات الكورية المتخصصة في مجال تنفيذ المشروعات البترولية وسبل تطوير الشراكة بين شركات البلدين في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.

وأكد الملا، خلال اللقاء، أن هناك العديد من المشروعات البترولية التى تعد بمثابة فرص واعدة أمام الشركات الكورية بعد نجاحها في تنفيذ والمشاركة في العديد من المشروعات البترولية خلال الفترات الماضية، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في دعم الشراكة والتعاون في اطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

وشهد اللقاء استعراض مجالات عمل شركة "GS" الكورية للهندسة والمقاولات التي شاركت في تنفيذ مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد.

ومن جهته، أعرب السفير الكوري عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والرغبة القوية من الشركات الكورية العملاقة للدخول والعمل في عدة مجالات بمصر وخاصة مجال البترول والغاز، في ظل العلاقات الاستراتيجية بينهما خاصة وأن التعاون قائم منذ سنوات طويلة.
الملا يبحث مع سفير كوريا التعاون في مجال البترول والغاز
الملا يبحث مع سفير كوريا التعاون في مجال البترول والغاز
الملا يبحث مع سفير كوريا التعاون في مجال البترول والغاز
الملا يبحث مع سفير كوريا التعاون في مجال البترول والغاز

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