زعيم الديمقراطيين يطالب الجمهوريين بالاعتراف بهزيمة ترامب

طالب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الجمهوريين بتمرير حزمة المساعدات الخاصة بكورونا.ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، فقد حذر شومر من مخاطر التأخير على الاقتصاد الأميركي، داعيًا الرئيس دونالد ترمب إلى التدخل لتمرير حزمة المساعدات.كما وجه انتقاداته إلى زعيم الأغلبية الجمهوري، ميش مكانويل، بنفس الخصوص.ودعا شومر الرئيس ترامب إلى الاتصال بزعيم الجمهوريين لقبول حزمة المساعدات وتنفيذها فورًا.وحول نتائج الانتخابات، قال شومر: "لقد أنفق الجمهوريون وقتًا طويلًا وهم يقولون إن الانتخابات ليست شرعية، نحن نعلم أنها شرعية".وأوضح قائلا: "أيها الجمهوريون لقد فاز بايدن وترمب خسر، الآن اعملوا معنا لتمرير حزمة المساعدات التي يحتاجها الأميركيون بشدة".وأضاف: "لقد حان الوقت للمضي قدمًا، الانتخابات قد انتهت لا يوجد تزوير، هناك 6 ولايات متأرجحة تحولت لصالح بايدن بهوامش واسعة، ولا توجد محكمة تستطيع تحويل هذه الانتخابات، وبايدن سوف ينصب رئيسا لأميركا".