اليوم.. توقيع بروتوكول بين «التموين» و«العربية للتصنيع» لتنفيذ مشروعات تنموية

يقوم اليوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، بزيارة إلى مقر الهيئة العربية للتصنيع، لتوقيع بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة علي المستويين البيئي والاقتصادي في ظل الفارق الكبير بين سعر السولار والغاز الطبيعى، والذي يعد أنظف أنواع الوقود المستخدم، وبحقق الكفاءة والجودة بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية لقطاع المخابز.يذكر أن وزارة التموين، وقعت بروتوكول تعاون مع وزارات البترول، والتنمية المحلية لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المخابز البلدية في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الغاز الطبيعى لترشيد استخدام السولار، وخفض مخصصات الدعم الموجه لرغيف الخبز باستخدام الغاز الطبيعى كوقود،ومن ثم تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة.ويستهدف المشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى 20 ألف مخبز، ويتم التنفيذ على مرحلتين تتضمن الأولى 5625 مخبزا داخل مناطق تخدمها شبكات الغاز الطبيعي، ويستغرق تنفيذ المرحلة الأولى ستة أشهر، بينما سيتم إيصال الغاز الطبيعي لباقي المخابز والتي تبعد عن شبكات الغاز الطبيعي ضمن التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز على مستوى الجمهورية.وأعلن د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منذ أيام، أنه سيتم الانتهاء خلال أيام من إعداد مشروع قانون للسجل الموحد للشركات بهدف التوسع فى تطبيق التحول الرقمى، وذلك على أن يتم إرساله لمجلس الوزراء لاعتماده.وأضاف أنه يتم حاليا إنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية فى التجارة الداخلية بجميع مراحلها حتى يمكن إتاحة المعلومات والربط الإلكترونى.ومن جهته أوضح د. إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الهدف من السجل الموحد إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشأة مثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذى يمارسه عند تعامله مع جميع جهات الدولة، على أن تقوم مكاتب السجل بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الاقتصادية.