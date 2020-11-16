ماكرون يتحدى المسلمين: فرنسا لن تغير حقها في حرية التعبير

تحدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المسلمين في أنحاء العالم مجددا في تعليق اليوم الاثنين، عن أزمة الرسوم الكاريكاتورية، قائلا إن فرنسا لن تغير حقها في حرية التعبير فقط لأنه يثير أزمة في الخارج.وأكد الرئيس الفرنسي أن الكراهية مستبعدة من قيم أوروبا، مضيفا "يمكن أن نتخاصم لكن لن نصل إلى اشتباك".يأتي ذلك بعد أن صرح ماكرون - في كلمة تلفزيونية منذ 6 ايام - بأنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للنبى محمد "صلى الله عليه وسلم"، موضحًا أن حكومته لا تقف خلف هذه الرسوم، وأن الرسوم الكاريكاتيرية ليست مشروعًا حكوميًا، بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة".