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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تغلق على ذروة 29 عاما بفضل انتعاش الاقتصاد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:57 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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لامست الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في 29 عاما اليوم الاثنين، بعد أن نما الاقتصاد للمرة الأولى في أربعة فصول وفي ظل تحقيق تقدم صوب لقاح لمرض كوفيد-19 مما واصل رفع الأسواق العالمية.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 2.05 % عند 25906.93 نقطة، أعلى إقفال له منذ يونيو 1991، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.68 بالمئة مسجلا 1731.81 نقطة.

ونما اقتصاد اليابان بمعدل سنوي أسرع من المتوقع بلغ 21.4 % بين يوليو وسبتمبر، عقب انكماشه 28.8 % بين أبريل ويونيو.

وتعززت المعنويات أيضا بعدما أظهرت بيانات صينية نمو إنتاج المصانع بثاني أكبر اقتصاد في العالم أسرع من المتوقع الشهر الماضي وتسارع مبيعات التجزئة، مع اشتداد زخم التعافي من الركود الذي أحدثه كوفيد-19.

وطغى التفاؤل حيال ابتكار لقاح على تنامي إصابات كوفيد-19 عالميا، بعد أنباء مشجعة من جونسون أند جونسون، فقد أطلق صانع الدواء الأمريكي مرحلة متقدمة من اختبارات لقاحه اليوم، وذلك عقب تطورات واعدة من فايزر ومودرنا.

لكن بعض المحللين ينصحون بتوخي الحذر في ظل إعادة فرض القيود بالولايات المتحدة وأوروبا لاحتواء زيادة في الإصابات الجديدة، وهو ما قد يؤجج التقلبات بالسوق.

وقال ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير إستراتيجيي الاقتصاد الكلي لدى سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول، "قد يحدث تصحيح ما في الأجل القصير، لكن أنباء أن تطوير عدة لقاحات قد بلغ مراحل متقدمة تنبئ بأن التراجع سيكون محدودا."

تصدر المكاسب بين أكبر 30 سهما على توبكس هوندا موتور بصعوده 4.84 % ومجموعة ميتسوبيشي يوف.إف.جيه المالية بمكاسب 3.48 %، بينما تراجع سهم نينتندو 1.91 %وتاكيدا للصناعات الدوائية 0.97 %.

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