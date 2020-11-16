الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في رام الله والقدس والمسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 4 شباب فلسطينيين بالقدس المحتلة ورام الله والمسجد الأقصى، حسبما ذكرت وكالة وفا الفلسطينية.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب موسى جمال سلامة، بعد ان داهمت منزله في البلدة وفتشته وعبثت بمحتوياته من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين معتز زيبار، ويحيى البرغوثي، خلال اقتحامها بلدة كوبر، شمال غرب رام الله.وأفادت المصادر، بأن قوة خاصة ترافقها أكثر من عشر جيبات اقتحمت كوبر فجرا، وقامت بمداهمة منزل البرغوثي وزيبار الذي لم يمضِ على زفافه ثلاثة أيام.وكانت قوات الاحتلال قد كثفت في الأيام الأخيرة من حملات الاقتحام والاعتقال في كوبر، خاصة منازل عائلة زيبار.واعتقلت قوات الاحتلال أيضا شابا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبادة نضال دنديس (25 عاما) بعد مداهمة منزله في حي واد قدوم من سلوان.