613 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الإثنين أنها سجلت 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية بينما تم الإبلاغ عن 294 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم - أن حصيلة الوفيات كانت قد وصلت أمس إلى 2721 حالة بينما هناك 130 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.