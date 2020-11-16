613 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:49 ص
أ.ش.أطباعة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الإثنين أنها سجلت 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية بينما تم الإبلاغ عن 294 حالة خطيرة.
وذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم - أن حصيلة الوفيات كانت قد وصلت أمس إلى 2721 حالة بينما هناك 130 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم - أن حصيلة الوفيات كانت قد وصلت أمس إلى 2721 حالة بينما هناك 130 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.