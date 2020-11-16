أرامكو تختار مجموعة بنوك استثمار لإدارة طرح سندات دولية

اختارت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو مجموعة من بنوك الاستثمار منها جولدمان ساكس الأمريكي لإدارة طرح سندات دولية، وهو الطرح الأول من نوعه بالنسبة لأكبر شركة نفط في العالم منذ أبريل من العام الماضي.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول عن الشركة التابعة للدولة السعودية القول إن أرامكو ستبدأ اليوم دعوة المستثمرين المحتملين لعرض الطرح عليهم.وسيتم تقسيم لطرح إلى 4 فئات من حيث مدة الاستحقاق وهي سندات مدتها 3 و5 سنوات وسندات مدتها 10 سنوات و30 عاما و50 عاما، بناء على طلب المستثمرين، بحسب المصدر.