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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يبلغ ذروة أسبوع مع انحسار الدولار وتفاقم جائحة كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:38 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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لامس الذهب أعلى مستوياته في أسبوع اليوم الاثنين، في ظل تراجع الدولار، بينما غذى تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بواعث القلق حيال تداعيات الجائحة على التعافي الاقتصادي، مما دعم الآمال في مزيد من التحفيز النقدي.

وبحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 % إلى 1892.15 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ذروته منذ التاسع من نوفمبر عند 1898.81 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1892.20 دولار.

بلغ مؤشر الدولار أقل مستوى له في أسبوع، مما يقلل تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.

وتخطت إصابات فيروس كورونا مستوى الأحد عشر مليونا في الولايات المتحدة أمس الأحد، في حين دعا كبار مستشاري الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تحرك عاجل لمعالجة الأزمة.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، "مازالت هناك مشاكل كامنة في هياكل الاقتصادات، لاسيما خلق الوظائف الذي يُعد أكبر مشكلة، مضيفا "سيتعين على البنوك المركزية مواصلة ضخ السيولة في الأسواق لسد هذه الفجوة من الآن وحتى التوصل إلى لقاح."

وارتفعت الفضة 1.1 % إلى 24.91 دولار للأوقية، وزاد البلاتين واحدا بالمئة ليسجل 897.52 دولار، في حين تقدم البلاديوم 1.1 % إلى 2350.20 دولار للأوقية.

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