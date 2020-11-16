«الزراعة»: بحث يتيح استخدام زيت بذرة القطن وعباد الشمس لمكافحة الآفات

كشف تقرير لمعمل الزراعة العضوية بوزارة الزراعة، أن مبيدات الأفات العضوية (زيت النييم وخليط من زيت بذور القطن وعباد الشمس)، تستطيع أن تحل محل المبيدات المصنعة "الملاثيون" في مكافحة المن ونطاطات الأوراق التي تهاجم الطماطم تحت الظروف الحقلية.وقال التقرير الذي أعده الدكتورة هالة عادل، والدكتور سعد جعفر، الباحثان بالمعمل، إن التجربة صممت في شكل قطاعات كاملة العشوائية، خلال موسمين متعاقبين؛ 2018 و2019، في مساحة إجمالية قدرها 0.5 هكتار، وقد تم استخدام طريقتي المصائد الصفراء اللاصقة وأخذ العينات النباتية.وأوضح التقرير أن تحليل البيانات كشفت أن مزيج زيت بذور القطن وعباد الشمس حقق أعلى نسبة مكافحة لكل من نطاطات الأوراق والمن، وقد كانت قابلية إصابة نطاطات الأوراق أكبر من المن، وذلك في جميع المركبات المستخدمة، وكانت كفاءة خليط الزيت إما أعلى من الملاثيون أو مساوية له، في حين كان زيت النيم أقل كفاءة من الملاثيون لكلا الآفتين، وقد انخفضت فعالية جميع المركبات المختبرة بشكل كبير بعد مرور 14 يوما من المعاملة ؛ لذلك، فإن تكرار الرش أمرا ضروريا لا بد منه، وتحققت أعلى مستويات مكافحة لكلا الآفتين عند تطبيق ثلاثة معاملات متتالية، وعلي ذلك فإن زيت بذرة القطن المخلوط بزيت عباد الشمس يعد وسيلة واعدة في مكافحة هاتين الآفتين ويمكن أن يحل محل الملاثيون في برامج المكافحة المتكاملة للآفات في حقول الطماطم في مصر، مع الأخذ في الاعتبار تكرار المعاملة ثلاث مرات متتالية، بحد أقصى أسبوع واحد بين الرشات، وبالتالي تكون الإجابة عن السؤال المطروح في عنوان البحث هي " نعم تستطيع" بشرط رفع وعي المزارعين بالتحول نحو تلك المركبات العضوية وتدريبهم على استخدام مثل هذه المنتجات الطبيعية الآمنة والصديقة للبيئة وغير المكلفة من أجل تحقيق الاستدامة الزراعية.