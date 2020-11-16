رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: بحث يتيح استخدام زيت بذرة القطن وعباد الشمس لمكافحة الآفات

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:37 ص
زيت بذرة القطن وعباد
زيت بذرة القطن وعباد الشمس
عبدالناصرمحمدالزر
طباعة
كشف تقرير لمعمل الزراعة العضوية بوزارة الزراعة، أن مبيدات الأفات العضوية (زيت النييم وخليط من زيت بذور القطن وعباد الشمس)، تستطيع أن تحل محل المبيدات المصنعة "الملاثيون" في مكافحة المن ونطاطات الأوراق التي تهاجم الطماطم تحت الظروف الحقلية.

وقال التقرير الذي أعده الدكتورة هالة عادل، والدكتور سعد جعفر، الباحثان بالمعمل، إن التجربة صممت في شكل قطاعات كاملة العشوائية، خلال موسمين متعاقبين؛ 2018 و2019، في مساحة إجمالية قدرها 0.5 هكتار، وقد تم استخدام طريقتي المصائد الصفراء اللاصقة وأخذ العينات النباتية.

وأوضح التقرير أن تحليل البيانات كشفت أن مزيج زيت بذور القطن وعباد الشمس حقق أعلى نسبة مكافحة لكل من نطاطات الأوراق والمن، وقد كانت قابلية إصابة نطاطات الأوراق أكبر من المن، وذلك في جميع المركبات المستخدمة، وكانت كفاءة خليط الزيت إما أعلى من الملاثيون أو مساوية له، في حين كان زيت النيم أقل كفاءة من الملاثيون لكلا الآفتين، وقد انخفضت فعالية جميع المركبات المختبرة بشكل كبير بعد مرور 14 يوما من المعاملة ؛ لذلك، فإن تكرار الرش أمرا ضروريا لا بد منه، وتحققت أعلى مستويات مكافحة لكلا الآفتين عند تطبيق ثلاثة معاملات متتالية، وعلي ذلك فإن زيت بذرة القطن المخلوط بزيت عباد الشمس يعد وسيلة واعدة في مكافحة هاتين الآفتين ويمكن أن يحل محل الملاثيون في برامج المكافحة المتكاملة للآفات في حقول الطماطم في مصر، مع الأخذ في الاعتبار تكرار المعاملة ثلاث مرات متتالية، بحد أقصى أسبوع واحد بين الرشات، وبالتالي تكون الإجابة عن السؤال المطروح في عنوان البحث هي " نعم تستطيع" بشرط رفع وعي المزارعين بالتحول نحو تلك المركبات العضوية وتدريبهم على استخدام مثل هذه المنتجات الطبيعية الآمنة والصديقة للبيئة وغير المكلفة من أجل تحقيق الاستدامة الزراعية.

موضوعات متعلقة

تخصص فى قتل عشيقاته.. التفاصيل الكاملة لجرائم «سفاح الجيزة»

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

أوباما: زوجتى ستقتلنى حال انضمامى لحكومة بايدن

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

العثور على رأس من الرخام للإله اليوناني «هيرميس» وسط أثينا

اليابان تدرس إلغاء احتفال الإمبراطور برأس السنة الجديدة بسبب كورونا

شركة ألمانيا تكشف عن موعد «عودة الحياة لطبيعتها»

1.9 مليون دولار.. صينى يشترى أغلى حمامة فى العالم

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

«مداحون وشعراء وكتاب سيناريو».. مسيحيون عبّروا عن حبهم للنبى محمد

4 شعراء يتألقون فى ثانى أمسيات أيام الأقصر الشعرية.. (صور)

افتتاح العرض المسرحى «الوصية» بالمسرح القومى.. الخميس