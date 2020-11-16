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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الكنائس تختتم احتفالات مارجرجس.. والأساقفة يترأسون قداسات عيده

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:37 ص
الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين؛ احتفالات عيد تكريس كنيسة الشهيد مارجرجس.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات القداس الإلهي بالكنائس الايبارشيات بإجراءات احترازية مشددة والتى وضعتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن يختتم اليوم الاثنين، دير مارجرجس بالرزيقات احتفالات عيد الشهيد مارجرجس.

وتشارك اللجنة البابوية المشرفة على الدير في الاحتفالات، حيث يتواجد بالدير النائب البابوي والمشرف على الدير نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، وأعضاء اللجنة أصحاب النيافة الأنبا هدرا مطران أسوان والأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص والأنبا يوأنس أسقف أسيوط.

وتحتفل الكنيسة القبطية في عيد مارجرجس - 7 هاتور - كل عام بمناسبتين، أولاهما تذكار تكريس كنيسة الشهيد مارجرجس الشهيرة بمدينة اللد بفلسطين والثانية تذكار استشهاد القديس مارجرجس الإسكندري بمدينة أنصنا.

وتقام احتفالات دير "الرزيقات" هذا العام، وسط إجراءات احترازية مشددة لتجنب انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث تقتصر الزيارة على التواجد بالدير بدءًا من السادسة صباحًا وحتى نهاية اليوم دون السماح بالمبيت كما جرت العادة في الأعوام الماضية.

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