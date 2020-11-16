10.8 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 10824 حالة إلى 801327 في المجمل.وأوضح الإحصاء تسجيل 62 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 12547.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.