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ألمانيا تستعد لتشديد القيود المفروضة بسبب كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:33 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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يبدو أن ألمانيا مستعدة لفرض قيود جديدة على التجمعات العامة والخاصة وتكثيف قواعد ارتداء الكمامات عندما تلتقي المستشارة أنجيلا ميركل برؤساء وزراء الولايات الألمانية عبر الفيديو اليوم الإثنين لمناقشة وضع فيروس كورونا على مستوى البلاد.

ويضع الاقتراح كذلك تصور لقصر تجمعات الأشخاص علنا على أفراد أسرهم وشخصين آخرين كحد أقصى من أسرة أخرى، كما تدعو المسودة إلى تجنب الحفلات الخاصة تماما حتى موعد أعياد الميلاد.

ومنذ 2 نوفمبر، تم السماح للأفراد من أسرتين فقط بالاجتماع علنا، وعدم مشاركة أكثر من 10 أشخاص في التجمع.

ويدعو الاقتراح أيضا بأن يدخل الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد - وخاصة سيلان الأنف والسعال - إلى الحجر الصحي على الفور في المنزل.

كما تطالب المسودة بتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي في المدارس، ويجب أن تصبح الكمامات التي تغطي الفم والأنف إلزامية للمدرسين والتلاميذ من جميع الأعمار في مباني المدرسة وأثناء الدروس.

وحذرت ميركل يوم السبت الماضي، وبعد أسبوعين من إغلاق جزئي على مستوى البلاد لمدة شهر، من شتاء قادم صعب.

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