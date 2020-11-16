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14 ألف إصابة و140 وفاة بفيروس كورونا فى البرازيل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:25 ص
كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل
وكالات
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قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، إنها سجلت 14134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و140 وفاة.

وسجلت البرازيل في المجمل خمسة ملايين و863093 حالة إصابة و165798 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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