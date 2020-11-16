مايكل جى فوكس: لم أعد أتابع الحركة الفنية فى ظل معركتى مع الشلل الرعاش

قال الممثل الأمريكي ونجم هوليوود مايكل جي فوكس، إن مرض الشلل الرعاش يؤثر على حياته المهنية، وإنه لم يعد يتابع الحركة الفنية في ظل معركته مع المرض.جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية مؤخرًا مع «فوكس» (البالغ من العمر 59 عامًا) عن مذكراته الرابعة التي جاءت تحت عنوان «لا شيء مثل المستقبل»، والتي تناول فيها صراعاته مع مرض الشلل الرعاش، إضافة إلى صعوبات المهارات الحركية، فضلًا عما يمكن أن يسببه المرض من اضطراب تنكسي عصبي ومشاكل إدراكية.وكتب مايكل جي فوكس في مذكراته: «في حالة عدم وجود تدخل كيميائي، فإن مرض الشلل الرعاش سيجعلني متجمدًا، مشلولًا، أبكمًا، وبالنسبة لشخص تساوي الحركة بالنسبة له العاطفة والحيوية والأهمية، فهذا درس قاس جدًا».اشتهر مايكل جي فوكس، بدوره في تجسيد شخصية مارتي ماكفلاي في الفيلم الشهير «العودة إلى المستقبل»، إلا أنه اكتسب شهرته الفنية وأصبح اسمه معروفًا من بطولته للمسرحية الساخرة «روابط عائلة»، والكوميديا «سبين سيتي»، فضلًا عن دور ضيف الشرف في فيلم «الزوجة الصالحة» الذي بات اسمه في دائرة الضوء، وفي الآونة الأخيرة، ظهر في حلقتين من مسلسل «زوجة جيدة».ووفقًا لموقع «قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت»، فإن آخر مشروع أدرجه «فوكس» على الموقع هو فيلم قصير بعنوان «The Beast، Heroes of the Wildfire».حصل «فوكس» - الذي تقاعد بعد تشخيصه بالشلل الرعاش - على أربع جوائز الكرة الذهبية، وخمس جوائز إيمي، بالإضافة إلى العديد من الترشيحات الأخرى، حسبما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.