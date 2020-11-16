أوباما: زوجتى ستقتلنى حال انضمامى لحكومة بايدن

سخر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من فكرة انضمامه للحكومة الجديدة المزمع تشكيلها مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" مهام منصبه، قائلا "إن زوجته ميشيل ستقتله حال موافقته على الانضمام للتشكيل الوزاري الجديد أو قبول وظيفة في البيت الأبيض".وأكد أوباما، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، مواصلته دعم جهود وخطوات الرئيس الديمقراطي المنتخب "جو بايدن"، إلا أنه لا يخطط للعمل مع موظفي البيت الأبيض أو شيء من هذا القبيل، مضيفا أنه عازم على مساعدة "بايدن" للنجاح في مهمته كرئيس للولايات المتحدة، ولكن ليس من منصب وزاري رسمي.