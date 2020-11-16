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كوريا الجنوبية تسجل 223 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:20 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
أ.ش.أ
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سجلت كوريا الجنوبية 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 28 ألفا و769 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس سجل أكثر من 200 إصابة لليوم الثالث على التوالي، مع تراكم الإصابات الجماعية في جميع أنحاء البلاد، مما دفع السلطات الصحية إلى النظر بجدية في رفع تدابير التباعد الاجتماعي في البلاد بدرجة واحدة.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من بين الـ 191 إصابة الحديثة، كان هناك 193 إصابة محلية و30 إصابة وافدة من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية حالة وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 494 حالة.

وأفادت بأن العدد اليومي للإصابات الوافدة من الخارج بلغ 30 إصابة، من بينها 20 أجنبيا.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 55 حتى منتصف الليل، بانخفاض طفيف من 56 مريضا عن اليوم السابق، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 25 ألفا و759 شخصا، بزيادة 68 متعافيا عن اليوم الذي سبقه.

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